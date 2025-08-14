Video: Puebla, sede del campeonato de fútbol infantil más importante del país

-El estado será anfitrión en el mes de noviembre del Campeonato Nacional de Fútbol Sub-9 y Sub-11.

-El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reiteró que el deporte es una política de estado y continuará impulsando para fortalecer el tejido social.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Puebla.- El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Ivar Sisniega, presentaron de manera oficial el Campeonato Nacional de Fútbol Sub-9 y Sub-11, la competencia infantil más importante en el país que tendrá como sede a la entidad poblana.

En su mensaje, el presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega, reconoció la capacidad del Gobierno de Puebla para organizar eventos de talla nacional e internacional, y destacó la visión de futuro del gobernador Alejandro Armenta de priorizar la formación de jóvenes con disciplina. Además enfatizó que dicha política traerá grandes resultados para todas y todos los poblanos.

Subrayó que en la federación tienen objetivos muy claros, es decir, que más mexicanos y mexicanas jueguen al fútbol de manera organizada. Por ello, señaló que trabajan en crear una pirámide de deportistas para generar talentos con disciplina y valores.

Agregó que este tipo de alianzas, Gobierno de Puebla y Federación, no sólo abonan en el ámbito deportivo y de desarrollo, también se practica el turismo deportivo, porque vendrán cerca de mil futbolistas (niñas y niños en categorías por separado). Asimismo estos deportistas vendrán acompañados de sus padres, tíos, hermanos y amigos, por lo que se puede esperar a más de 4 mil visitantes que podrán hacer turismo cultural y gastronómico.

Durante el anuncio, el gobernador Alejandro Armenta dijo que dicho evento es una obra, ya que aseguró que el deporte es política de estado en Puebla e indicó que su gobierno siempre va a apoyar e impulsar al deporte, de la mano de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para reconstruir el tejido social. “Se tiene que ver al deporte como una obra”.

El ejecutivo estatal señaló que en su administración se entiende que el deporte escolar es un semillero que nutre a las disciplinas de alto rendimiento y posteriormente al deporte profesional. Por lo que se integran 20 escuelas de fútbol en igual número de municipios, porque el objetivo es hacer una revolución futbolera. Enfatizó que al invertir en el deporte se trabaja en transformar jóvenes, ya que se vuelven líderes en su comunidad, al contar con el respaldo de los padres de familia.

El presidente del sector Amateur de la FMF, José Antonio Huizar Espinoza, aplaudió el trabajo del gobernador Alejandro Armenta, por apostar por la organización del Campeonato Nacional, ya que se trata de cuatro torneos al mismo tiempo. Mencionó que jugar con niños y niñas de 9 y 11 años es trabajar en la pirámide para fortalecer a la Federación Mexicana de Fútbol.

Por su parte, el director de Desarrollo Deportivo, Mauricio Bailon, detalló que el campeonato está dirigido para las categorías Sub 9 y Sub 11 en las ramas varonil y femenil en todo el país. En este contexto, exhortó a todas las asociaciones, academias y equipos a qué se inscriban para que participen en la etapa estatal y posteriormente en la entidad poblana del 27 al 30 de noviembre compitan en el Campeonato Nacional. “El objetivo es promover las modalidades de juego reducido, hacer que toquen más el balón y desarrollen sus capacidades”, explicó.

La secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez Saavedra, detalló que el fútbol es una herramienta poderosa para transformar vidas, con disciplina, constancia, trabajo en equipo y perseverancia. “El deporte no solo nos da atletas nos da mejores personas nos ayuda a entender las causas de fondo que lastiman el tejido social y nos aleja de la violencia y las adicciones”. Dijo que el torneo reunirá a los mejores equipos de los 32 estados del país.

Emiliano Castillo Reyes, práctica fútbol desde muy pequeño y asegura que el campeonato representa un oportunidad en su meta que es ser futbolista profesional, ya que comenta puede ser observado por otros equipos y llegar a una cantera. En tanto, el niño Luciano Montaño anhela ser profesional y el torneo puede ser un paso más para lograrlo. Destacó que el deporte ayuda a mantenerse sano y por ello invitó a más niños a practicar cualquier disciplina.