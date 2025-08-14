Revisarán empresas que ofrecen trabajos en los Ceresos de Puebla: Víctor Gabriel Chedraui

Erika Méndez

La secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo revisará las empresas que ofrecen empleo en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Puebla.

Informó el titular de la dependencia, Víctor Gabriel Chedraui, quien indicó que buscan conocer cómo operan y los pagos.

Tras las denuncias por explotación laboral contra mujeres privadas de su libertad en el penal de Ciudad Serdán.