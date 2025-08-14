Seguirán las lluvias en la Angelópolis este jueves, alertan

Desde Puebla

De acuerdo con el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional, se espera un día parcialmente nublado, con alta probabilidad de lluvia acompañada de tormentas eléctricas por la tarde, particularmente alrededor de las 17:00 horas. La temperatura máxima será de 24°C y la mínima de 13°C.

Además, se informa que el índice de radiación ultravioleta será extremo, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protección adecuada como ropa de manga larga, sombrero o gorra, y protector solar.

La calidad del aire en la ciudad se mantiene en niveles buenos, lo cual permite realizar actividades al aire libre con normalidad.

En cuanto a la actividad volcánica, el semáforo del volcán Popocatépetl se encuentra en Amarillo Fase 2, lo que implica actividad moderada, por lo que se exhorta a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y no acercarse al cráter.

La dirección de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, hace un llamado a todas las personas que conduzcan vehículos a extremar precauciones durante las lluvias.

Es importante encender las luces, reducir la velocidad, evitar frenar de manera brusca y no intentar cruzar zonas con encharcamientos profundos, ya que esto puede ocasionar que los vehículos queden varados o sufran daños.

Finalmente, se recuerda a la ciudadanía que. en caso de cualquier emergencia o situación de riesgo relacionada con el clima, puede comunicarse al número 072 para reportes o al 911 para atención inmediata de emergencias.