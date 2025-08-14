Lista de los 26 narcos entregados por México a EE.UU., incluido el tío de Ovidio Guzmán

RÉCORD

El martes 12 de agosto de 2025, México entregó a Estados Unidos a 26 integrantes del crimen organizado en un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La acción se realizó bajo estrictos protocolos institucionales y con el compromiso estadounidense de no solicitar pena de muerte para los extraditados.

Entre los extraditados se encuentran figuras clave de varios cárteles, incluyendo: