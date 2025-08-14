¿Quieres estudiar en la BUAP, pero en tu primera opción no te alcanzó el puntaje?, te decimós qué opciones tienes

- La carrera de Ingeniería en Energías Renovables en CU2, la de mayor espacios disponibles con 117
María Huerta
La carrera de Ingeniería en Energías Renovables en Ciudad Universitaria 2 9cuenta con más espacios para jóvenes que buscan estudiar en la máxima casa de estudios, con 117, de cuerdo al listado de lugares disponibles para quienes no alcanzaron un sitio en la BUAP, tras el examen de Admisión 2025.
Mientras, la carrera de Enseñanza del Inglés de la Facultad de Lenguas ocupa el segundo lugar con 110, en tercera posición Ingeniería Ambiental también en CU2 con 94 espacios.
Con 91 lugares se encuentra Física, en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y en quinto peldaño la carrera de Urbanismo y Diseño Ambiental con 68 espacios.
