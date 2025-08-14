Sheinbaum revela detención en EU de Carlos Alberto Treviño, exdirector de Pemex; es señalado por actos de corrupción

EL UNIVERSAL

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló este jueves que ayer fue detenido en Estados Unidos Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Pemex involucrado en actos de corrupción.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal detalló que el exdirector de Pemex será deportado a México.

“El día de ayer se detuvo a un director, exdirector de Pemex que era parte pues de las alertas que existían y es bueno, lo van a deportar y pues ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción. Entonces también hay que resaltar, aunque queremos que hagan más, pues acciones que también han llevado a cabo”, informó la Presidenta.

Carlos Alberto Treviño será deportado a México

Sheinbaum Pardo mencionó que Treviño Medina va a ser deportado en los próximos días.

“Lo que sí, está relacionado es con una denuncia de Lozoya, eso sí”, dijo.

“Es una solicitud de extradición que había desde hace como cinco años más o menos. Finalmente se encuentra y va a ser deportado en los próximos días, y tiene que llevar su juicio en México”, dijo la Presidenta.

Refirió que está acusado por sobornos en el caso Odebrecht, “entre otras cosas”.

Apuntó que se pediría información a la Fiscalía General de la República.

Carlos Alberto Treviño Medina fue el último director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto.