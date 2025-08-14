Drones de EU sobrevuelan Valle de Bravo y Tejupilco para apoyar investigaciones

LA VERDAD NOTICIAS

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que drones del gobierno de Estados Unidos realizaron sobrevuelos en Valle de Bravo y Tejupilco, Estado de México, para apoyar investigaciones mexicanas.

Estos vuelos forman parte de la cooperación bilateral y se realizaron específicamente para tareas de inteligencia relacionadas con el traslado de 26 integrantes de distintos grupos delictivos hacia Estados Unidos.

Especificaciones y aclaraciones sobre los drones

El funcionario aclaró que no se trata de aviones militares, sino de drones o aviones no tripulados, operados a solicitud de instituciones mexicanas.

La cuenta de X @sentdefender, OSINTdefebder, reportó que un dron modelo MQ-9B, propiedad de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), sobrevoló varias horas la zona de Valle de Bravo.

García Harfuch reiteró que estos vuelos son siempre a petición del gobierno mexicano y con fines de apoyo a investigaciones, asegurando que no hay presencia de aeronaves militares estadounidenses volando libremente en territorio nacional.