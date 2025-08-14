¡Acude a la feria del regreso a clases en San Pedro Cholula el próximo fin!

*Se llevará a cabo en el Complejo Cultural de San Pedro Cholula del 16 al 18 de agosto*

Desde Puebla

*14 de agosto de 2025, San Pedro Cholula, Pue.–* Con el compromiso de apoyar la economía de las familias cholultecas y fortalecer la educación de niñas y niños, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, en coordinación con las secretarías de Economía y Educación del Estado y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), invita a la Feria del Regreso a Clases Profeco 2025.

El objetivo de esta feria es ofrecer productos incluidos en las listas escolares a bajo costo y con la calidad necesaria para que las y los estudiantes puedan iniciar y concluir su ciclo escolar de manera adecuada.

La feria se llevará a cabo del 16 al 18 de agosto en las inmediaciones del Complejo Cultural, en un horario de 10:00 a 18:00 horas. Además de útiles escolares, las y los asistentes podrán acceder a servicios como cortes de cabello, reparación y venta de aparatos electrónicos, así como trámites del Registro Civil.

La presidenta municipal destacó que la intención es brindar apoyo no solo a las familias de San Pedro Cholula, sino también a las de otros municipios de la zona conurbada, contribuyendo así a la economía familiar en esta temporada de regreso a clases.

Esta iniciativa se realiza en coordinación con el Gobierno del Estado y la Profeco, reafirmando el compromiso del Gobierno de Cholula con el bienestar económico de la población.