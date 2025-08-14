9 de noviembre, la “mistercarrera” en Atlixco

Desde Puebla
El próximo 9 de noviembre, en el marco del Festival Internacional Valle de Catrinas, se celebrará la 24ª edición de la Mistercarrera, con 2,500 corredores, más de 7,000 visitantes y una derrama económica estimada en 2.8 millones de pesos.
Con salida desde el Zócalo, habrá rutas de 15 km y 6.5 km, además de la “Mistercarrerita” para niñas y niños de 6 a 14 años.
Ariadna Ayala destacó que la carrera fusiona deporte, cultura y tradición, mientras que Grupo Mistertennis reconoció a la administración por promover el deporte como instrumento que transforma vidas y construye mejores ciudadanos.
Las inscripciones, con costo de $370 pesos, incluyen jersey, medalla, chip y servicios médicos. Registros en tiendas Mistertennis o en www.asdeporte.com.
Más información: https://www.atlixco.gob.mx/Pages/Noticias/Noticia?idnoti=2166.
