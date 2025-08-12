Video: Puebla, sede de la Expo ANAM y Tech Capital

Erika Méndez

Puebla será sede de los eventos Expo ANAM y del Tech Capital, informaron la directora de Convenciones y Parques, Michelle Talavera y la secretaria de Turismo, Carla López.

En conferencia de prensa, Talavera detalló que del 2 al 4 de septiembre llegará la Expo ANAM, la cual reunirá a más de 350 proveedores nacionales e internacionales, mismos que dejarán una derrama económica de 40 millones de pesos.

En tanto, Carla López indicó que 15 al 17 de octubre en Puebla se hará el encuentro del Tech Capital, un evento donde se espera capacitar a 15 mil poblanos en el uso de la Inteligencia Artificial.