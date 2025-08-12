En septiembre arranca construcción de 4 CIITRA en Puebla: Choco Parra 

Erika Méndez

En eseptiembre arrancará la construcción de los primeros cuatro Centros Integrales de Innovación y Transformación Agroindustrial (CIITRA) de Puebla.

Informó el coordinador del gabinete, José Luis García Parra quien precisó que los CIITRA se ubicarán en los siguientes municipios:

Huejotzingo, San José Chiapa, Francisco Z. Mena y Aquixtla.

Alejandro Armenta colocará la primera piedra del proyecto en fechas cercanas a la conmemoración de la Independencia del país.