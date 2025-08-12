Gobierno Slider Principal

Propone gobierno de Puebla dos vuelos internacionales: Víctor Gabriel Chedraui 

By Redaccion1 / 12 agosto, 2025

Erika Méndez

El gobierno de Puebla propuso al consejo directivo del AIFA dos vuelos internacionales, dos regionales y la ampliación de rutas en el aeropuerto internacional de Puebla “Hermanos Serdán”.

Informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui.

En conferencia de prensa, detalló que, además, plantearon la idea de establecer tiendas Cinco de Mayo para promover los productos de la entidad.

