Propone gobierno de Puebla dos vuelos internacionales: Víctor Gabriel Chedraui 

Erika Méndez
El gobierno de Puebla propuso al consejo directivo del AIFA dos vuelos internacionales, dos regionales y la ampliación de rutas en el aeropuerto internacional de Puebla “Hermanos Serdán”.
Informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui.
En conferencia de prensa, detalló que, además, plantearon la idea de establecer tiendas Cinco de Mayo para promover los productos de la entidad.
