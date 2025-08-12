BUAP presenta convocatoria de Corrimiento y lugares disponibles del proceso de admisión 2025

María Huerta

Las convocatorias de Corrimiento y Lugares Disponibles del Proceso de Admisión BUAP 2025 han sido publicadas, aquellos interesados las podrán consultar en las siguientes direcciones: Convocatoria de Corrimiento de Lugares. bsu.buap.mx/fvt: Convocatoria de Lugares Disponibles.

bsu.buap.mx/ftR y Cupo Lugares Disponibles. bsu.buap.mx/fvs.

¿Qué es el Corrimiento BUAP?, durante las inscripciones, hay estudiantes que por alguna razón no se presentaron y no concluyeron esa etapa y dejaron disponible el espacio en alguna preparatoria o plantel universitario.

Por lo regular, dejan esos lugares porque también presentaron examen de admisión en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) u otro instituto.

De acuerdo a la convocatoria Corrimiento, para ser candidato a uno de los lugares disponibles para preparatorias, técnico en música y licenciaturas debes haber presentado el examen de admisión; y

también tendrás que contar con el comprobante de resultados del proceso de admisión y haber concluido el nivel de estudios anterior.

Mientras, la convocatoria de Lugares Disposición es para aspirantes del nivel medio y superior, semiescolarizada y a distancia que no alcanzaron alguno de los cupos de ingreso aprobados por los Consejos de Unidad Académica correspondiente al Proceso de Admisión 2025.