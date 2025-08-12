Puebla capital, con 50% de probabilidad de lluvia

Desde Puebla

En esta temporada de lluvias, el gobierno de la ciudad informa a la ciudadanía sobre el pronóstico del clima para este día con base en los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé un día parcialmente nublado, con media probabilidad de lluvia acompañada de tormenta eléctrica durante la tarde, y una acumulación estimada de entre 0 y 5 mm alrededor de las 17:00 horas.

La temperatura máxima será de 26°C y la mínima de 13°C.

De acuerdo con la Dirección de Gestión de Riesgos, en materia de Protección Civil, de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, se recuerda a la población que las condiciones hidrometeorológicas pueden cambiar de manera repentina, por lo que se hace un llamado a mantenerse informados a través de los canales oficiales.

En esta temporada de lluvias, es fundamental evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, tanto a pie como en automóvil, ya que representa un riesgo significativo para la seguridad personal.

Además, conducir con precaución, reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y usar luces intermitentes en caso de poca visibilidad, son medidas esenciales para prevenir accidentes.

También se recomienda a las y los poblanos revisar el estado de sus vehículos, en especial frenos, llantas y limpiadores, para garantizar una conducción segura durante las precipitaciones.

Aún cuando el pronóstico señala una probabilidad media de lluvia, es importante no confiarse y tomar medidas preventivas en todo momento.

Finalmente, se informa que el índice UV se encuentra en nivel extremo, por lo que se exhorta a la población a proteger su piel durante las horas de mayor radiación solar.

La calidad del aire es buena, lo que permite realizar actividades al aire libre con normalidad, y el semáforo volcánico permanece en amarillo fase 2, lo que implica mantener medidas de precaución ante cualquier actividad del Popocatépetl. Para reportar emergencias o solicitar apoyo, la ciudadanía puede comunicarse al número 072 para atención municipal o al 911 en caso de situaciones de emergencia. La prevención es tarea de toda la población.