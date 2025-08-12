¡ALERTA! Siguen los cierres de vialidad en la Recta a Cholula

Desde Puebla

🚧 #InfraInforma | CONTINÚA CIERRE VIAL EN LA DESINCORPORACIÓN DE LA RECTA A CHOLULA A LA COLONIA BELLO HORIZONTE Y EN LA INCORPORACIÓN A LA RECTA A CHOLULA CON SENTIDO A PUEBLA

👷🏽‍♂️ Por trabajos de mantenimiento, este martes 12 de agosto de 2025, de las 9:00 a las 18:30 horas, continuará el cierre vial en la lateral de la Recta a Cholula.

La dependencia exhorta a las y los automovilistas a manejar con precaución en la zona, nos encontramos trabajando por tu seguridad.

