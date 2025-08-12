Video: Morena busca sostener alianza con PT y Verde, indicó María Luisa Alcalde

Dirigente de Morena nacional se reúne con la militancia en Puebla

María Huerta

En su visita a Puebla, Luisa Maria Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, sostuvo una reunion con militantes del partido, para crear los consejos distritales a lo largo del territorii.

También dio a conocer la creación de la escuela morenista, donde se capacitará a presidentes municipales y regidores para la buena realización de sus gobiernos en turno.

Abundó que el partido buscará integrar dos mil 904 comités seccionales en Puebla como parte de su fortalecimiento.

Asimismo, dejó en claro que “es ruido lo que se maneja, nos llevamos bien”, al indicar que buscarán mantener la alianza con el PT y el PVEM en las elecciones de 2027.