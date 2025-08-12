En coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, avanzan proyectos transformadores para generar soberanía

-El titular de la Unidad de Proyectos de Infraestructura Urbana y Espacio Público, del Gobierno de México, Román Meyer Falcón, anunció que el próximo año iniciarán con los Proyectos del Gran Telescopio Milimétrico, Los Humeros y La Universidad Rosario Castellanos.

-El objetivo es que Puebla sea un destino de turismo tecnológico que combine la naturaleza y la divulgación científica.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Puebla.- La coordinación entre el gobierno de México y de Puebla para consolidar proyectos como el Gran Telescopio Milimétrico y la Universidad Rosario Castellanos, avanza, así lo expresó Román Meyer Falcón, titular de la Unidad de Proyectos de Infraestructura Urbana y Espacio Público del Gobierno de México

Durante la mañanera, Román Meyer detalló que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México y el Gobierno de Puebla, están en condiciones para desarrollar los proyectos conceptuales y arquitectónicos del Gran Telescopio Milimétrico en el Volcán Sierra Negra, el cual busca promover la visita del turismo nacional e internacional.

Refirió que el próximo año se podrá detonar la edificación y construcción de la infraestructura para las y los visitantes. Explicó que el segundo proyecto es el de Los Humeros, que busca a través de elementos naturales generar un diseño atractivo para que el turismo los conozca.

En este contexto, el funcionario señaló que se busca que Puebla se conozca como un destino de turismo tecnológico que combine la naturaleza y divulgación científica.

“Que puedan apreciar el estado natural. Buscar que la población tenga acceso con un Museo de sitio, y empalmen con rutas de senderismo”, abundó.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reconoció en Román Meyer un aliado de Puebla, ya que destacó que es un profesional con una gran vocación de servicio al respaldar a la entidad con grandes proyectos.

El mandatario estatal dijo que el Telescopio es un proyecto que solo va a tener México y Puebla al pie del Volcán Sierra Negra, porque quieren que sea un espacio para las y los estudiantes, además para la comunidad científica. “Se puede soñar. Estamos dispuestos a invertir para que los poblanos puedan disfrutar desde la Sierra Negra el Telescopio Milimétrico y una experiencia única en el Citlaltépetl”, enfatizó el mandatario.

Por último, el ejecutivo señaló que también avanzan en el proyecto de la Universidad Rosario Castellanos, en el municipio de Eloxochitlán, donde se atenderá de fondo el problema de la pobreza, a través de riqueza económica, intelectual y conocimiento. El próximo año se arrancará con las obras de edificación correspondientes.