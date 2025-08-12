México recibirá la Copa Mundial de Clavados en 2026 y 2027 con Osmar Olvera en acción

EXCELSIOR

World Aquatics ha confirmado las sedes para las ediciones 2026 y 2027 de la Copa Mundial de Clavados con México como una sede en ambas ocasiones para recibir a los más selecto de la especialidad, primero en Jalisco y después en una sede por confirmar.

Para el calendario 2026 de la Copa del Mundo de Clavados, México recibirá la segunda fecha del 5 al 8 de marzo en Jalisco en el Centro Acuático Code Metropolitano, localizado en Zapopan, parte de la zona metropolitana. Apenas el pasado seis de abril la localidad fue sede del regreso del mundial tras una década de ausencia y el evento resultó de tal éxito que aseguró su presencia para el calendario del próximo año.

“Con su historia, escala y cultura deportiva, México desempeña un papel clave en el desarrollo de los deportes acuáticos en América”, destacó Husain Al Musallam, presidente de World Aquatics. “Fortalecer nuestra presencia en esta importante región es vital para nuestra misión global, y esperamos continuar nuestra sólida colaboración con la comunidad acuática mexicana”.

El país ha realizado 49 eventos de World Aquatics y en clavados tiene una gran tradición que ahora tiene como estrella a Osmar Olvera, quien recientemente logró la medalla de oro en el campeonato mundial en la especialidad de trampolín tres metros.

La primera fecha del calendario 2026 se realizará en Montreal, Canadá del 26 de febrero al 1 de marzo para después viajar a México. La Superfinal se desarrollará del 1 al 3 de mayo en Pekín, China.

En duda la sede del 2027 en México

México tiene un lugar asegurado en la Copa Mundial de Clavados 2027 del 4 al 7 de marzo, pero a diferencia del 2026 aún no hay sede definida.

Montreal, Canadá, abrirá el calendario de ese año del 25 al 28 de febrero, mientras China albergará la Superfinal del 30 de abril al 2 de mayo.