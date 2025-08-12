Los arqueros Castillo y Méndez logran el oro en Juegos Panamericanos Junior 2025

LA JORNADA

El tiro con arco en México se ha convertido en una fuente inagotable de alegrías, no solo en los Juegos Olímpicos, sino también en Campeonatos Mundiales y otras competencias.

Este martes, la disciplina le dio a nuestro país un nuevo motivo de festejo cuando Adriana Castillo y Máximo Méndez lograron la medalla de oro en arco compuesto equipo mixto en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

La dupla venció 153-140 a los estadunidenses Zachary Neilson y Kaylee Gurney para conseguir el tercer metal dorado para México en la competencia juvenil.

Además del título por equipos, Adriana y Máximo lograron la plata en la modalidad individual. Castillo cayó 146-141 en la final ante Blanca Rodrigo de Colombia, mientras que Méndez sucumbió 144-142 en la misma instancia ante el brasileño Rafael Magalhaes.

No fueron los únicos en subir al podio en el inicio de la jornada de este martes. Narumi de León y Verónica Borges lograron bronce en la prueba sincronizada de gimnasia de trampolín.

Además, Mariana Narváez también logró el tercer sitio en squash al caer en la semifinal ante Fiorella Gatti. La disciplina debutará en unos Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028.