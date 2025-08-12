Liga MX: ¿Cuándo se jugará la Jornada 5 del Apertura 2025?

MEDIO TIEMPO
Con los enfrentamientos Atlético San Luis vs. Cruz Azul y Juárez vs. Toluca terminó este lunes la Jornada 4 del Apertura 2025, sin embargo, es momento de mantenernos en modo Liga MX tras el ayuno por ‘culpa’ de la Leagues Cup y te traemos los detalles de la próxima fecha.
Regresando de los viajes por Estados Unidos e intentando tomar ritmo en el torneo, los clubes disputaron juegos de viernes a lunes en esta cuarta fecha, pero todo volverá a la normalidad para la Jornada 5, que comenzará con el enfrentamiento entre Puebla y, precisamente, San Luis.
¿Cuándo empieza la Jornada 5 del Apertura 2025?
Los primeros dos encuentros de la siguiente fecha se jugarán el próximo viernes 15 de agosto; enfranjados y tuneros se miden en el Estadio Cuauhtémoc a las 19:00 horas y Necaxa recibe al León a las 21:00 como parte de los ya tradicionales juegos de viernes en nuestra liga.
Entre los encuentros más destacados se encuentran el del líder Pachuca recibiendo a Tijuana, el del campeón Toluca haciendo de anfitrión ante Pumas y la visita del América al Volcán para medirse a Tigres, todos ellos el sábado 16 de agosto; Rayados cerrará la jornada en casa frente a Mazatlán.
Partidos de la Jornada 5 del Apertura 2025
Viernes 15 de agosto
Puebla vs. Atlético San Luis | Estadio Cuauhtémoc | 19:00 horas
Necaxa vs. León | Estadio Victoria | 21:00 horas
Sábado 16 de agosto
Chivas vs. Juárez | Estadio Akron | 17:07 horas
Pachuca vs. Tijuana | Estadio Hidalgo | 19:00 horas
Tigres vs. América | Estadio Universitario | 19:00 horas
Cruz Azul vs. Santos | Estadio Olímpico Universitario | 19:00 horas
Toluca vs. Pumas | Estadio Nemesio Diez | 21:00 horas
Domingo 17 de agosto
Querétaro vs. Atlas | Estadio Corregidora | 16:00 horas
Rayados vs. Mazatlán | Estadio BBVA | 18:00 horas
