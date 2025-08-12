Liga MX: ¿Cuándo se jugará la Jornada 5 del Apertura 2025?

MEDIO TIEMPO

Con los enfrentamientos Atlético San Luis vs. Cruz Azul y Juárez vs. Toluca terminó este lunes la Jornada 4 del Apertura 2025, sin embargo, es momento de mantenernos en modo Liga MX tras el ayuno por ‘culpa’ de la Leagues Cup y te traemos los detalles de la próxima fecha.

Regresando de los viajes por Estados Unidos e intentando tomar ritmo en el torneo, los clubes disputaron juegos de viernes a lunes en esta cuarta fecha, pero todo volverá a la normalidad para la Jornada 5, que comenzará con el enfrentamiento entre Puebla y, precisamente, San Luis.

¿Cuándo empieza la Jornada 5 del Apertura 2025?

Los primeros dos encuentros de la siguiente fecha se jugarán el próximo viernes 15 de agosto; enfranjados y tuneros se miden en el Estadio Cuauhtémoc a las 19:00 horas y Necaxa recibe al León a las 21:00 como parte de los ya tradicionales juegos de viernes en nuestra liga.

Entre los encuentros más destacados se encuentran el del líder Pachuca recibiendo a Tijuana, el del campeón Toluca haciendo de anfitrión ante Pumas y la visita del América al Volcán para medirse a Tigres, todos ellos el sábado 16 de agosto; Rayados cerrará la jornada en casa frente a Mazatlán.

Partidos de la Jornada 5 del Apertura 2025

Viernes 15 de agosto

Puebla vs. Atlético San Luis | Estadio Cuauhtémoc | 19:00 horas

Necaxa vs. León | Estadio Victoria | 21:00 horas

Sábado 16 de agosto

Chivas vs. Juárez | Estadio Akron | 17:07 horas

Pachuca vs. Tijuana | Estadio Hidalgo | 19:00 horas

Tigres vs. América | Estadio Universitario | 19:00 horas

Cruz Azul vs. Santos | Estadio Olímpico Universitario | 19:00 horas

Toluca vs. Pumas | Estadio Nemesio Diez | 21:00 horas

Domingo 17 de agosto

Querétaro vs. Atlas | Estadio Corregidora | 16:00 horas

Rayados vs. Mazatlán | Estadio BBVA | 18:00 horas