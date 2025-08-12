Por su desarrollo económico, Puebla es epicentro de negocios y alianzas estratégicas

-El gobernador Alejandro Armenta, refirió que trabajan en proyectos transformadores para generar soberanía en todos los aspectos.

-Puebla será sede de la Expo ANAM, que se celebrará del 2 al 4 de septiembre en el Centro Expositor.

-Del 15 al 17 de octubre, se llevará a cabo “Tec Capital”, un evento que une tecnologías, inteligencia artificial, marketing y diseño.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Al presentar la Expo ANAM 2025 que se llevará a cabo en el Centro Expositor de Puebla, el gobernador Alejandro Armenta, refirió que en el gobierno trabajan para que la riqueza se distribuya de manera correcta, ya que la prioridad es que todas y todos tengan las mismas oportunidades, es decir, promover la riqueza comunitaria en todos los sectores.

“Queremos que todos tengan acceso a la cima del progreso”, puntualizó el gobernador, al tiempo de afirmar que Puebla es una ventana de oportunidades al organizar eventos y congresos de talla nacional e internacional, porque el objetivo es generar derrama económica. “Esa es la obra, la obra no es una calle, la obra es Puebla”, puntualizó.

En su intervención, el presidente ejecutivo de Expo ANAM, Iñaki Landáburu Llaguno, subrayó que Puebla es un gran sitio para llevar a cabo este tipo de eventos, por ello informó que durante los próximos cinco años se realizará en el Centro Expositor. Agradeció al gobierno de Puebla la apertura para llevar a cabo la Expo y la seguridad para que se desarrolle en paz.

La directora de Parques y Convenciones, Michelle Talavera, detalló que con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta, de fomentar el crecimiento económico y la prosperidad compartida, se prevé una derrama económica de entre 40 y 45 millones de pesos durante la Expo ANAM, organizada por décima ocasión consecutiva.

Subrayó que participan más de 369 empresas, 300 stands de marcas de prestigio, más de 72 mil productos en exhibición con un alcance de más de 635 mil pequeños negocios en México, esperando una derrama económica de 40 a 45 millones de pesos.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, afirmó que se impulsan proyectos estratégicos como la creación de la marca Puebla Cinco de Mayo, para fortalecer la identidad y el valor de los productos poblanos; los Centros Integrales de Innovación y Transformación Agroindustrial (CIITRAS), que modernizan el campo y generan empleos dignos; y el Polo de Desarrollo del Bienestar en la Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad, concebido como un motor de inversión, innovación y empleabilidad.

Gabriel Chedraui destacó la derrama económica generada por eventos como Expo ANAM, México’s Industry Supply Chain y la Feria de las Industrias Creativas, que colocan a Puebla como epicentro de negocios y alianzas estratégicas, proyectando su potencial productivo, la riqueza local y el desarrollo, así como el empleo y las oportunidades para todas y todos.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla Lopez-Malo, informó que del 15 al 17 octubre también en el Centro Expositor se realizará “Tech Puebla Capital”, un evento que une tecnologías, inteligencia artificial, marketing y diseño. Informó que esperan la asistencia de 15 mil estudiantes que serán capacitados en materia de inteligencia artificial. Destacó que en este marco se llevará a cabo la Feria de las Industrias Gráficas.

Finalmente, el presidente de la Industria de las Artes Gráficas Delegación Puebla, Alejandro Rodríguez, puntualizó que al organizar la feria de la mano del evento Tec Capital, se busca poner a Puebla como el corazón creativo del país, ya que afirmó es la primera vez que se organiza fuera de Guadalajara o Monterrey, ya que el estado cuenta con todo lo necesario para ser anfitrión de este tipo de eventos. Por último dijo que a la par se entregarán los Premios Nacionales de Artes Gráficas.