En Atlixco, Ariadna Ayala entregó obra a vecinos de San Alfonso

Desde Puebla

En cumplimiento a su compromiso de impulsar obras que mejoren la calidad de vida de las familias, la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, entregó la pavimentación de la calle República de Brasil en la colonia San Alfonso, beneficiando de manera directa a cerca de 500 habitantes.

La intervención contempló la construcción de 989.09 metros lineales de pavimento con adocreto, instalación de guarniciones y banquetas para garantizar accesibilidad y movilidad, renivelación de tres pozos de visita para drenaje, plantación de 12 árboles y colocación de señalética vial horizontal y vertical, fortaleciendo así la seguridad peatonal y vehicular.

Durante su mensaje, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, resaltó que esta obra no solo mejora la infraestructura urbana, sino que también embellece el camino, une a la comunidad, brinda seguridad y dignifica la vida de las familias, reafirmando el sentido humano y social de su administración. “¡Juntos hacemos de Atlixco un mejor lugar para vivir!”, concluyó.