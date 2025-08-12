Presenta Tonantzin Fernández la edición 75 de la Feria de Cholula

*Se llevará a cabo del 29 de agosto al 15 de septiembre de 2025*

Desde Puebla

*12 de agosto, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por Tonantzin Fernández, reafirma su compromiso con la identidad y el patrimonio cultural del municipio, a través de la preservación de sus costumbres y tradiciones.

Bajo esa premisa, se presentó la edición número 75 de la Feria de San Pedro Cholula, acto en el que también participó la titular de la Secretaría de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo, quien reiteró el respaldo del Gobierno del Estado a la administración municipal.

La presidenta municipal invitó a las y los poblanos, así como a visitantes de otros estados, a disfrutar del 29 de agosto al 15 de septiembre en la Plaza de la Concordia de una amplia oferta de actividades artísticas, culturales, gastronómicas y artesanales, que brindarán una experiencia única.

Asimismo, anunció que, como cada año, el 8 de septiembre se realizará el tradicional trueque, en el que decenas de productores y artesanos intercambian sus productos —como despensa, fruta, artesanías y artículos diversos— de manera justa, manteniendo viva esta milenaria tradición.

*PRESENTAN CARTELERA ARTÍSTICA PARA LA FERIA DE CHOLULA*

El foro artístico será uno de los principales atractivos de la Feria de Cholula. La cartelera iniciará el 29 de agosto con la presentación de Matute y continuará de la siguiente manera:

• 30 de agosto: Alberto Pedraza

• 1 de septiembre: Palomo

• 2 de septiembre: Yaguarú

• 3 de septiembre: El Poder del Norte

• 4 de septiembre: Banda Misteriosa

• 5 de septiembre: Ali Téllez y Los Telechikos

• 6 de septiembre: Sonora Santanera y María Fernanda

• 9 de septiembre: Guerra de Chistes

• 10 de septiembre: Fiesta La Magnífica (Víctor García, Los Giles, La Apuesta y Blanco y Negro)

• 11 de septiembre: Grupo Ensamble

• 12 de septiembre: Los Askis

• 13 de septiembre: El Bogueto

• 14 de septiembre: Sonido Famoso

• 15 de septiembre: Los Acosta

Tonantzin Fernández señaló que San Pedro Cholula está listo para recibir a más de 100 mil personas durante las dos semanas de feria, y estimó una derrama económica de 200 millones de pesos para el municipio.