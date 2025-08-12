Graciela Palomares retira solicitud de licencia y continuará en el Congreso de Puebla

Maricela Allende

Puebla, Pue., 11 de agosto de 2025 — La diputada local Elvia Graciela Palomares Ramírez, integrante del Grupo Legislativo de Morena en la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Puebla, decidió dar marcha atrás a su solicitud de licencia por tiempo indefinido presentada el pasado 25 de julio.

A través de un oficio dirigido a las y los integrantes de la Comisión Permanente, Palomares informó que dejaba sin efecto la petición inicial con la que buscaba separarse de su cargo. La legisladora fundamentó su decisión en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Congreso local, señalando que la medida busca mantener los derechos y obligaciones inherentes a su representación popular.

La diputada subrayó que continuará en funciones para atender asuntos parlamentarios que requieren de su atención inmediata, reafirmando su compromiso con el servicio público.

“Reitero mi compromiso con el servicio público y quedo atenta a su resolución”, expresó en el documento firmado y sellado por la Secretaría General del Congreso.

Con esta determinación, Graciela Palomares asegura su permanencia en la actual legislatura, dejó en claro que no se apartará, por el momento, de sus responsabilidades legislativas.