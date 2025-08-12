Bely y Beto estarán en Puebla con su “Sueños Tour”

EL CONFESIONARIO

Este sábado 16 de agosto se presentará en Puebla este espectáculo tan esperando por grandes y pequeños en el Auditorio del CCU de la BUAP donde muchísimas familias, harán resonar el recinto. Como son vacaciones quise darles una probadita de lo que podrán disfrutar en el escenario, un despliegue de luces multicolores anunciarán la llegada de dos de los personajes más queridos de la infancia mexicana: Bely y Beto, una propuesta que combina música, humor y mensajes positivos, pensada para que los niños —y también sus padres— se permitan soñar.

El show es una explosión de energía. Canciones como Siempre Amigos, Monito Pechocho y Somos Grandes Amigos provocan que los pequeños canten a todo pulmón, mientras personajes como Pepo, Kelly, Miguelito o el travieso Conejo Mala Pata interactúan con el público, rompiendo la cuarta pared para hacerlos sentir parte de la historia. No es raro ver a padres coreografiando junto a sus hijos, en una comunión perfecta entre generaciones.

Pero el encanto de Sueños Tour no es solo musical. Detrás de cada número hay una intención clara: transmitir valores como la amistad, la perseverancia y la curiosidad. “Queremos que los niños salgan de aquí convencidos de que sus sueños sí pueden cumplirse”, esto es lo que ha comentado Bely quien al final de la función se toma la foto con cualquier cantidad de familias. La producción acompaña esa misión con vestuarios brillantes, coreografías bien ensayadas, efectos visuales y un guion que, sin dejar de ser divertido, está impregnado de mensajes inspiradores.

El fenómeno Bely y Beto trasciende el escenario. Con más de 12 millones de suscriptores en YouTube y miles de millones de reproducciones, su contenido digital ha cruzado fronteras, alcanzando a audiencias en Estados Unidos y Latinoamérica. Lo que comenzó como un programa local en Monterrey, se ha convertido en un referente de entretenimiento familiar en la era digital.

La gira Sueños Tour en cada función confirma que, más allá de la nostalgia, Bely y Beto han sabido adaptarse a los tiempos sin perder la esencia que los convirtió en parte de la memoria colectiva.

En un mundo saturado de pantallas y estímulos, Sueños Tour es una invitación a apagar por un momento la prisa, sentarse junto a los hijos y recordar que, como cantan ellos, “los amigos y los sueños son para siempre”.

¿Quiénes son Bely y Beto?

Belinda Treviño, mejor conocida como Bely, inició su carrera desde temprana edad en Monterrey, Nuevo León, y dio vida a un personaje que hoy es un ícono del entretenimiento infantil.

Junto con Beto, un personaje carismático que nació en la televisión regiomontana, formó un dúo de madre e hijo que rápidamente ganaron el cariño del público.

Bely y Beto formaron parte de la barra de programas infantiles en la cadena Multimedios en Monterrey, durante la década de los 2000, sin embargo, su espacio al aire se fue reduciendo hasta simplemente tener participaciones espontáneas en otros programas de la televisora.

A lo largo de los años, su éxito se ha mantenido gracias a su enfoque educativo, sus canciones con mensajes positivos y la conexión que han sabido construir con varias generaciones.

Aunque pasaron por altibajos en televisión, su salto a plataformas digitales les dio nueva vida y una ola de popularidad que no ha parado.

Bely y Beto además de sus shows en vivo, cuentan también con su canal oficial de YouTube, sus redes sociales, un club oficial donde sus miembros o fans pueden adquirir diferentes cosas como promociones exclusivas, así como noticias de estos personajes.

Bely y Beto seguirán recorriendo México, Estados Unidos y Europa ahora con su Sueños Tour.

GANA BOLETOS PARA DISFRUTAR EL SHOW DE BELY Y BETO

Esta semana tengo 10 Pases dobles para que lleves a los niños a disfrutar de esta presentación este sábado 16 de agosto 13:00 horas en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario.

¿Quieres ganar tu boleto?

Lo único que tienes que hacer es seguirme y escribirme en Instagram a @RayZubiri por MD, decirme el nombre del medio donde leíste esta promoción y listo, te contestaré para confirmar que ganaste tu acceso.

GANA BOLETOS PARA EL CINE EN ESTAS VACACIONES

Tengo 15 pases dobles para que te vayas a Cinépolis Plaza Pradea Valsequillo, ubicado en Bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu, 7736, San José Xilotzingo, a disfrutar la película que tú quieras de lunes a domingo.

Lo único que tienes que hacer es seguirme en Instagram @RayZubiri, mandarme tu nombre completo vía MD, decirme el nombre del medio donde leíste esta promoción y listo. Te contestaré para confirmar que ganaste tu pase doble.

