Claves para aplicar una perspectiva interseccional en la crianza

La profesora, además, indica que “crecer en una familia con diversidad y que rompe con las normas tradicionales establecidas y consideradas como ‘normales’ permite a los niños experimentar y entender de primera mano que la diversidad es natural y valiosa. Cuando los niños y niñas están rodeados de diferentes maneras de pensar, sentir y vivir, aprenden a valorar estas diferencias en lugar de juzgarlas”.

“Entre los cuatro y los siete años, los niñas y niñas pueden entender conceptos relacionados con la raza, el origen, la diversidad de colectivos y, en algunos casos, la orientación sexual. ”

Conciencia de la diversidad a partir de los dos años

Cerdán explica que los niños y niñas empiezan a ser conscientes de la diversidad y de que no todas las personas son iguales entre los dos y los cuatro años. Durante esta etapa, “los niños empiezan a percibir que las personas tienen diferentes apariencias, colores de piel, estilos de vestir y comportamientos, y pueden empezar a hacer preguntas sobre estas diferencias”.Más adelante, entre los cuatro y los siete años, la comprensión de los niños y niñas se vuelve más profunda y “pueden entender conceptos relacionados con la raza, el origen, la diversidad de colectivos y, en algunos casos, la orientación sexual, aunque en un marco muy básico y adaptado al grado de madurez de cada niño”.

¿Cómo fomentar el espíritu crítico de los niños?

Para Cerdán, fomentar el espíritu crítico de los niños y niñas es “fundamental para que puedan entender el mundo de manera reflexiva y tomar decisiones informadas y razonadas”. Estos son los consejos de la profesora Cerdán:

Fomentar la curiosidad: animar a los niños a hacer preguntas sobre todo lo que ven, escuchan y experimentan.

Responder con paciencia y motivación para que aprendan a cuestionar y explorar.

Promover el diálogo abierto: animar a escuchar las opiniones de los demás y compartir las propias de manera respetuosa. Esto les enseña a analizar diferentes puntos de vista y a expresar sus ideas con confianza.

Enseñar a buscar información: animarlos a consultar diferentes fuentes de información, a hacerse preguntas sobre esta información y a verificarla antes de aceptarla como cierta. Esto desarrolla la capacidad de análisis y de discernimiento.

Fomentar la reflexión: después de una experiencia o lectura, preguntarles qué piensan, qué les ha gustado más y menos o qué cambiarían. Esto ayuda a pensar de manera crítica sobre las propias ideas y emociones.

Exponer diferentes perspectivas: se pueden presentar historias, personajes o situaciones con diferentes puntos de vista para que aprendan a entender que hay múltiples maneras de ver el mundo.

Modelar el pensamiento crítico: es interesante compartir nuestros propios procesos de reflexión y cómo llegamos nosotros a las conclusiones, para que vean que cuestionar y analizar es natural y valioso.

El papel de las familias es clave

A pesar de aplicar una crianza basada en el respeto por la diversidad, las familias se pueden encontrar con expresiones poco respetuosas con la diversidad por parte de los hijos. En estos casos, Cerdán asegura que “lo más importante es dar ejemplo”, porque “existen varios estudios que demuestran que los niños utilizan la imitación como una manera básica de interactuar y desarrollar lazos sociales y comunicativos”.

Al mismo tiempo, la psicóloga recomienda “abordar la situación con empatía”, y explicar al niño por qué aquella expresión puede ser “ofensiva o perjudicial”; esto le ayudará a entender “el impacto de sus palabras”. Además, será útil ofrecerle “alternativas más respetuosas y positivas”.

Herramientas pedagógicas para fomentar la interseccionalidad y la diversidad

La profesora colaboradora de la UOC recomienda algunos juegos, juguetes y libros para aplicar una perspectiva interseccional durante el periodo de la crianza que permita a los niños valorar el valor de la diversidad:

Libro El monstruo de colores va al cole de Anna Llenas: ayuda los niños a entender y expresar sus emociones, y promueve la empatía y la aceptación.

Libro Un puñado de botones de Carmen Parets: fomenta la tolerancia hacia las particularidades de los otros. Es un cuento infantil sobre la diversidad familiar.

Libro Todos somos diferentes de Tracey Turney: es una obra colorida que celebra las diferencias y la diversidad en todas sus formas.

Rompecabezas y juegos de memoria con imágenes de diferentes culturas, cuerpos, familias y tradiciones: ayudan a normalizar la diversidad visual y cultural.

Juegos de roles y disfraces diversos: fomentan la imaginación y permiten a los niños explorar diferentes identidades y culturas.

Peluches y figuras de diferentes etnias, capacidades y estilos de vida: promueven la inclusión y el respeto por las diferencias.

Interseccionalidad en Cataluña y en el mundo: autoras y libros

En Cataluña, una de las muestras de interseccionalidad más populares es el poema Divisa (Cau de Llunes, 1977) de Maria Mercè Marçal: “A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida. I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel”. Marçal lo escribió cuando Kimberlé Williams Crenshaw todavía no había definido el concepto de interseccionalidad.

En todo el mundo, son diferentes los ejemplos que utilizaron el concepto de interseccionalidad, sobre todo desde el activismo feminista. Nombres como Bell Hooks, Angela Davis, Audre Lorde o Patricia Hill Collins son una muestra de ello.

Libros comoInterseccionalidad: desigualdades, lugares y emociones de Maria Rodó-Zárate, Interseccionalidad de Patricia Hill Collins y Sirma Bilge u On Intersectionality: Essential Writings de Kimberlé Williams Crenshaw abordan este concepto.