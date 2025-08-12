No necesitas estar enfermo para cuidarte: empresas mexicanas adoptan salud sin diagnóstico previo

Staff/RG

Empresas en México comienzan a integrar el autocuidado como política estratégica, no como respuesta a la enfermedad.

El 75 % de los adultos vive con sobrepeso u obesidad y solo uno de cada cuatro realiza actividad física con regularidad, según la ENSANUT 2023.

Ciudad de México, agosto de 2025. Durante años, la salud laboral ha sido entendida como un seguro que se activa cuando algo va mal. Esa lógica está cambiando. Hoy, algunas empresas en México comienzan a trasladar la conversación a otro lugar: prevenir antes que intervenir. ¿Cómo? Desde el área de Recursos Humanos, no con discursos motivacionales, sino con estructuras que permiten integrar el autocuidado físico y emocional como parte de la jornada.

El cambio de enfoque es sencillo pero profundo: pasar de proteger al colaborador cuando se enferma, a evitar que llegue a ese punto. “La salud en las organizaciones no puede seguir dependiendo del diagnóstico. Necesitamos construir culturas que valoren la pausa, el descanso, el movimiento y la prevención. No se trata de esperar el desgaste, sino de evitarlo desde el día uno”, afirma Lina Vanegas, Head of Marketing de Betterfly.

La mayoría de los beneficios laborales en salud han sido diseñados para atender emergencias o enfermedades. Pero cuando el bienestar se vuelve parte del trabajo diario, en lugar de una recompensa ocasional, cambia la forma en que las personas se relacionan con su cuerpo, su energía y su salud mental.

El nuevo enfoque propone concentrarlo en una sola plataforma: seguimiento de hábitos, pausas activas, contenido nutricional, apoyo psicológico, metas personalizadas y recompensas. No se trata de hacer más, sino de hacerlo de forma más simple y constante. “Muchas veces los programas fracasan porque se vuelven complicados, dispersos o inaccesibles. La clave está en hacer que el autocuidado sea tan normal como revisar un correo”, dice Vanegas.

Testimonios que cambian culturas

Fulgencio Hernández, encargado de Compensaciones y Beneficios en una empresa del sector alimentos, es uno de los tantos casos que dieron vuelta a su salud al integrar estos hábitos como parte de su trabajo. “Bajé 14 kilos, estoy más concentrado, más tranquilo y no fue una dieta, fue empezar a cuidarme todos los días. Esto no es una iniciativa de Recursos Humanos, es una forma distinta de trabajar”.

Historias como la suya revelan que el bienestar no necesita ser una respuesta clínica, sino una práctica sostenida. Para que eso ocurra, el trabajo ya no puede estar peleado con el cuidado personal. El reto es cultural: que los líderes lo modelen, que la empresa lo facilite y que Recursos Humanos lo administre sin sobrecarga ni fricción.

Esta transformación también cambia el papel de Recursos Humanos. Antes se encargaba de administrar seguros y beneficios dispersos, ahora se convierte en un agente que anticipa riesgos, promueve rutinas saludables y reduce la carga operativa al consolidar servicios en una sola herramienta.

Datos compartidos por Betterfly revelan que el 59 % de los empleados no entiende cómo usar sus beneficios y que el 77 % de las empresas trabaja con múltiples proveedores que encarecen la gestión y reducen el impacto.

México no puede seguir esperando

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2023), expone la magnitud del desafío: el 75 % de los adultos en el país vive con sobrepeso u obesidad y solo el 25 % realiza actividad física de forma regular. Además, las enfermedades crónicas no transmisibles representan la primera causa de muerte en el país, incluyendo diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

El entorno laboral no es ajeno a estos datos, es uno de los pocos espacios donde se puede incidir antes de que aparezcan los síntomas. Por eso, las empresas que deciden invertir en prevención no solo están cuidando a su talento. Están reduciendo riesgos, aumentando productividad y asumiendo una responsabilidad que el sistema de salud público ya no puede cubrir solo.

Acerca de Betterfly

Betterfly es una plataforma integral de salud con seguros y beneficios que incentiva a las personas a vivir su mejor vida. Este viaje personalizado cobra vida con desafíos dinámicos, contenidos, competencias amistosas, integraciones, recompensas e impacto social. La compañía es la insurtech con mayor valorización en Latinoamérica y el primer unicornio social de la reg