Pentágono amenaza a cárteles mexicanos: “los vigilamos, sabemos más de lo que creen”

MILENIO

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, aseguró que el Pentágono tiene en la mira a los narcotraficantes que operan desde México, y adelantó que emprenderá acciones contra ellos.

“Tomaremos acción para defender al pueblo estadunidense”, afirmó Hegseth, a lo que la periodista preguntó “¿Eso implica desplegar tropas en México, o atacar con drones?”. Él contestó, “no puedo revelar nada, pero no me refiero a que haya tropas estadunidenses en México. Eso no es lo que dije”.

El también ex presentador de Fox News rechazó dar detalles sobre sus planes contra organizaciones criminales, designados como terroristas por Donald Trump.

“Los estamos vigilando. Sabemos un poco más de lo que ellos creen. Hemos puesto mucha atención en vigilarlos, estamos enfocados y son nuestra prioridad por orden presidencial”, añadió al ser cuestionado si le preocupan los criminales.

El servidor público y ex militar emitió estas declaraciones el mismo día que el presidente ordenó desplegar a la Guardia Nacional en Washington D.C., al considerar a su capital como “más insegura que Ciudad de México”.

“Los estamos vigilando”:

Además, el jefe de la Casa Blanca tomó control de la policía local de la capital, para arrestar criminales y sacar a personas sin hogar de las calles.

“Estamos trabajando con colegas federales para identificar (a los criminales) por todo el hemisferio oeste”, explicó Hegseth.

Las palabras del secretario de Defensa van en línea con la narrativa de su gobierno, enfrentado directamente contra los criminales mexicanos.

Además, el jefe de la Casa Blanca tomó control de la policía local de la capital, para arrestar criminales y sacar a personas sin hogar de las calles.

“Estamos trabajando con colegas federales para identificar (a los criminales) por todo el hemisferio oeste”, explicó Hegseth.

Las palabras del secretario de Defensa van en línea con la narrativa de su gobierno, enfrentado directamente contra los criminales mexicanos.

“Es algo que no permitiremos más, están traficando drogas, están traficando personas, están traficando violencia que afecta al pueblo estadunidense, es inaceptable y el Departamento de Defensa se pondrá a trabajar”, concluyó.

“No habrá tropas en México”:

Recordemos que Steven Willoughby, funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, advirtió al Congreso de Estados Unidos que los cárteles mexicanos atacarán su territorio “en cuestión de tiempo”, el 23 de julio.