Docentes BUAP deben estar a la vanguardia y a la altura de las exigencias actuales: Rectora Lilia Cedillo

Inaugura Tercer Congreso de Innovación y Tecnología para la Educación, CITE 2025

Desde Puebla

Nuestros docentes deben estar a la vanguardia y a la altura de las exigencias actuales, para incidir, desde la academia, en la formación de los estudiantes, afirmó la Rectora, Lilia Cedillo Ramírez, al inaugurar el Tercer Congreso de Innovación y Tecnología para la Educación, CITE 2025.

Por ello, destacó la presencia de académicos e investigadores en este evento que se realiza en colaboración con las Jornadas Internacionales de Sistemas y Ambientes Educativos y las Sextas Jornadas de Ciencia Abierta, en el Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria.

“Me da gusto verlos porque sé que a través de este tipo de eventos ustedes podrán actualizarse y hacer uso de las herramientas que están al alcance de todos”, comentó previo a la inauguración, en la que fue acompañada por el vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado, Ygnacio Martínez Laguna; y los directores de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Marco Antonio de los Santos Landa; y General de Bibliotecas, Alfredo Avendaño Arenaza.

Luego de dar la bienvenida y agradecer a los asistentes, señaló que los docentes de la BUAP están comprometidos con su capacitación y actualización, “y eso es garante de que todo lo que aprendan llega a las aulas con el beneficiario final: el alumno, a quien queremos que ustedes incidan con una educación de calidad”.

El CITE 2025 se llevará a cabo los próximos tres días, durante los cuales se realizarán talleres, charlas con editoriales, presentaciones de experiencias educativas, ponencias y mesa redondas, con la guía de expertos de mediación tecnológica, ciencia abierta e inteligencia artificial.

En las conferencias magistrales se abordarán temas como “Los modelos híbridos en el contexto de la cuádruple hélice”, “Los horizontes de la IA en la educación y la empresa” y “El impacto de la computación de alto rendimiento en el desarrollo social”, entre otros.

El objetivo de este congreso -apoyado por las empresas EBSCO, CISCO, DELL y Elsevier, entre otras- es promover prácticas exitosas e investigaciones sobre el uso de tecnología e inteligencia artificial en educación, así como generar un espacio de reflexión compartida entre personas, grupos e instituciones que buscan superar paradigmas actuales.