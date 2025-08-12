Ariadna Ayala entregó paquetes escolares en Atlixco

Desde Puebla

Convencida de que no existe mejor inversión que la educación, la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, dio inicio por cuarto año consecutivo a la entrega de 5 mil paquetes escolares para niñas y niños de nivel básico, con el objetivo de fortalecer su desarrollo académico y respaldar la economía de las familias atlixquenses.

La jornada comenzó en la zona norte de la ciudad, donde la presidenta de Atlixco reafirmó que esta iniciativa busca reducir la desigualdad en el acceso a materiales escolares, fomentar la permanencia en las aulas y garantizar que todos los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para un mejor desempeño.

“La educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas. Con estos apoyos queremos que nuestras niñas y niños tengan un mejor comienzo y que ninguna familia vea limitado el aprendizaje de sus hijos por falta de recursos”, subrayó Ariadna Ayala.

Cada paquete escolar incluye mochila, hojas blancas tamaño carta, libretas profesionales, juego de geometría, caja de colores, calculadora, tijeras, lápiz, bicolor, lapiceros, sacapuntas y goma de borrar.

En esta primera entrega fueron beneficiadas niñas y niños de las colonias Lomas Bella, Cerril, El Barreal, Atlixco 90, Los Llanos, Xalpatlaco, Vista Hermosa y Tizayuca, fortaleciendo así el compromiso del gobierno municipal con la equidad educativa y el bienestar de las familias.