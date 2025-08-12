Alerta SSP sobre riesgos por tramitar placas de circulación con “gestores

– La ciudadanía puede ser víctima de fraude e incurrir en delitos como uso de documento falso.

– La población puede denunciar este tipo de actividades ilícitas al 089 y recibir orientación de la Policía Estatal Cibernética al 22-22-13-81-11.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), alerta a la ciudadanía sobre los riesgos de tramitar placas de circulación mediante redes sociales con “gestores o coyotes”.

A través de reportes ciudadanos, la Policía Estatal Cibernética ha detectado sitios de internet que ofrecen tramitar placas de circulación de manera ágil y a bajo costo. Este tipo de actividades se encuentran fuera de la ley y ponen en riesgo la seguridad y el patrimonio de las y los ciudadanos, debido a que pueden ser víctimas de fraude e incurrir en delitos como uso de documentos falsos.

Por ello y a fin de evitar riesgos, la SSP exhorta a la población a tomar en cuenta lo siguiente:

• Realizar trámites en sitios oficiales y/o acudir a oficinas gubernamentales como la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.

• Desconfiar de anuncios que ofrecen trámites rápidos y sin requisitos.

• Evitar proporcionar datos personales o realizar pagos por adelantado.

• Denunciar páginas de internet que ofrezcan este tipo de servicios.

En caso de necesitar orientación, la Policía Estatal Cibernética pone a disposición de la población el número 22-22-13-81-11, de igual manera se puede realizar una denuncia anónima a la línea 089.