Alejandro Armenta logra histórico respaldo de PEMEX para el estado 

Martes 12 de agosto de 2025

-Refuerza la seguridad energética y recibe por tercera vez un importante apoyo con asfalto, gasolina y diésel para obras prioritarias.

-La paraestatal garantizó la entrega de 3 mil 500 toneladas de asfalto como apoyo inicial, que serán aplicados en obras de infraestructura en la capital y en los accesos estratégicos de la entidad.

Desde Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.– En una reunión oficial celebrada con directivos de PEMEX, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, recibió por tercera ocasión un respaldo clave como reconocimiento al combate frontal que su administración mantiene contra el robo de hidrocarburos, delito que durante años afectó gravemente al estado.

El mandatario poblano, acompañado por el secretario de Infraestructura, Manuel Contreras de los Santos, sostuvo un encuentro con el Gerente de Responsabilidad Social, César Raúl Ojeda Zubieta y resultado de esta gestión, la paraestatal garantizó la entrega de 3 mil 500 toneladas de asfalto como apoyo inicial, además de gasolina y diésel, insumos que serán aplicados en obras de infraestructura en la capital y en los accesos estratégicos de la entidad.

El gobierno de Alejandro Armenta ha logrado que Puebla pase de encabezar la lista nacional en robo de hidrocarburos a ocupar el primer lugar en su recuperación. Este resultado obedece a una política de seguridad enfocada en la coordinación con los tres órdenes de gobierno y al fortalecimiento del estado de derecho, alineado con la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Muy buenas noticias. El gerente comercial y el director general de PEMEX nos han apoyado con todo. Esta gestión tiene muy buenos resultados para Puebla”, expresó Alejandro Armenta tras el anuncio del nuevo apoyo.

De acuerdo con Ojeda Zubieta, en solo ocho meses, Puebla ha recibido más apoyo de la dependencia que durante toda la administración anterior, y el presupuesto destinado al estado se ha triplicado. A esto se suma una nueva solicitud de recursos en pétreos y combustibles, que ya se encuentra en análisis para ser aprobada próximamente.

Cabe mencionar que la entidad, por su posición geográfica como paso de ductos que conectan el sur con el norte del país, es un punto estratégico para la seguridad energética nacional. La respuesta institucional de la actual administración ha sido reconocida por Pemex como ejemplo de responsabilidad y colaboración efectiva.