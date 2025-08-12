Del 13 al 17 de agosto, Feria Patronal de Coronango, invitan en Congreso

– Tenemos que seguir conservando nuestra cultura y raíces: Angélica Alvarado

Desde Puebla

Del 13 al 17 de agosto se llevará a cabo la Feria Patronal del municipio de Coronango, donde habrá muestra gastronómica, juegos mecánicos, concurso de mole y foro artístico con la presentación de diferentes grupos musicales.

La diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez señaló que Coronango es un municipio que promueve su cultura y raíces, también que preserva las tradiciones y los saberes ancestrales, los cuales son fundamentales para el fortalecimiento del turismo en Puebla.

“Tenemos que seguir conservando nuestra cultura, nuestras raíces, que Puebla se convierta no solamente en el latido de México, sino que también nosotros como poblanos sigamos difundiendo todos los atractivos turísticos y culturales que tenemos en los 217 municipios”, indicó la diputada presidenta de la Comisión de Turismo en el Poder Legislativo.

La titular del Voluntariado del Congreso, Minerva García Chávez dio la bienvenida a las autoridades del municipio de Coronango y extendió la invitación a la ciudadanía para que acudan a la Feria Patronal, un espacio de convivencia y esparcimiento para las familias, donde se promueve el arte, la cultura y las tradiciones.

En su momento, el presidente municipal, Armando Aguirre Amaro dio los detalles de la festividad, que considera la elaboración de una alfombra monumental a instalarse dentro de la Parroquia de Santa María de la Asunción en la cabecera municipal, el concurso de mole, con distintas recetas tradicionales, así como la presentación musical del Grupo Liberación, Los Acosta y Los Marios.

El alcalde informó que se espera recibir a 25 mil personas durante la Feria Patronal y se calcula una derrama económica de 4 millones de pesos; además, señaló que como parte del evento se desplegará un operativo de seguridad con la participación de los tres niveles de gobierno.