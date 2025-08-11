Video: Se pedirá a la próxima SCJN revisar endeudamiento por el CIS, informó Armenta

Anuncia reencarpetamiento de calles en entradas de la ciudad de Puebla

María Huerta

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que trabajará en cuatro cuadrillas con maquinaria, para reencarpetamiento de calles en las entradas de la ciudad de Puebla afectadas por el abandono de años.

Destacó que dichas acciones son independientes del bacheo que realiza actualmente.

Por otra parte, recordó que al mes paga el gobierno estatal un millón de pesos por mantenimiento del Centro Integral de Servicios Angelópolis.

Por ello, adelantó que pedirá a la nueva SCJN, que inicia en septiembre, que revise este caso.