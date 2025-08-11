Gobierno de Puebla impulsará proyecto para “dar vida” al Centro Histórico: Armenta 

Erika Méndez

El gobierno de Puebla elabora un proyecto, para darle vida a las zonas del Centro Histórico y el Paseo Bravo.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal, Alejandro Armenta Mier, indicó que en los próximos días dará detalles al respecto.

Las administración estatal buscauna serie de obras en materia de cultura y turismo.

Además de ajustes en las sedes de las dependencias.