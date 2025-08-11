Gobierno de Puebla impulsará proyecto para “dar vida” al Centro Histórico: Armenta 

Erika Méndez
El gobierno de Puebla elabora un proyecto, para darle vida a las zonas del Centro Histórico y el Paseo Bravo.
En conferencia de prensa, el mandatario estatal, Alejandro Armenta Mier, indicó que en los próximos días dará detalles al respecto.
Las administración estatal buscauna serie de obras en materia de cultura y turismo.
Además de ajustes en las sedes de las dependencias.
You may also like
-
Accidente en Huitziltepec provocó dos fallecidos
-
Este martes, arrancará la instalación de un centro de diseño de semiconductores en Puebla
-
¡AVISO! Siguen los cierres viales en la Recta a Cholula
-
Lunes con alta probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas por la tarde en Puebla capital
-
A prisión preventiva por el homicidio de dos personas en la autopista Puebla – Córdoba