Video: Accidente en Huitziltepec provocó dos fallecidos

https://x.com/desachyroberto/status/1954962769108677025?s=48

Desde Puebla

Hoy por la mañana sucedió fuerte accidente con saldo de dos personas sin vida en la carretera La Colorada-Tepexi de Rodríguez, a la altura de Huiziltepec.

Hombre y una mujer fallecieron después de volcar su automóvil.

Se desconoce la identidad de las víctimas.