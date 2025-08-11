Video: Accidente en Huitziltepec provocó dos fallecidos

https://x.com/desachyroberto/status/1954962769108677025?s=48
Desde Puebla
Hoy por la mañana sucedió fuerte accidente con saldo de dos personas sin vida en la carretera La Colorada-Tepexi de Rodríguez, a la altura de Huiziltepec.
Hombre y una mujer fallecieron después de volcar su automóvil.
Se desconoce la identidad de las víctimas.
