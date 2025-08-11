San Pedro Cholula participó en actividades culturales de la Feria de Huamantla

Desde Puebla

*11 de agosto, 2025, San Pedro Cholula, Pue. –* Con el propósito de fortalecer la unidad entre Pueblos Mágicos, en representación de nuestra presidenta municipal, Tonantzin Fernández, los titulares de la Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico participaron en la Callejoneada de Hermanamiento y en el Desfile de la Dalia, en el marco de la 151ª Feria de Huamantla.

Este evento, lleno de alegría, color y tradición, reafirmó los lazos de cooperación, impulsando la hermandad y el desarrollo conjunto entre nuestros Pueblos Mágicos.

Durante el Desfile de la Dalia, y acompañados por el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, se presentaron danzas tradicionales, demostrando que la transformación se construye en comunidad.

Cabe recordar que, en el marco de esta celebración, la alcaldesa Tonantzin Fernández firmó un importante convenio de hermanamiento con el municipio de Huamantla, Tlaxcala, con el objetivo de fortalecer el intercambio cultural, turístico y económico.

Más allá del hermanamiento, se consolida una alianza firme para trabajar de la mano en actividades que fortalezcan la identidad y el bienestar de ambas comunidades, señaló la alcaldesa en su mensaje.