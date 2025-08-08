Entrega Choco Parra alarmas vecinales en San Jerónimo Caleras

Erika Méndez

El gobierno de Puebla entregó alarmas vecinales en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras a los comités de paz y seguridad.

El coordinador del gabinete, José Luis García Parra, encabezó el evento en representación del mandatario Alejandro Armenta Mier.

Al hacer uso de la voz, reiteró que la seguridad es el eje principal de la administración estatal, por ende, se están llevando a cabo diferentes acciones en esta materia.

Resaltó que tienen el propósito de blindar el estado con centros estratégicos de atención y seguridad.