Ariadna Ayala inició extensión del puente “Las Vigas”

La propuesta de campaña se cumple.

Desde Puebla

Atlixco vive un momento histórico en materia de conectividad y desarrollo económico.

La presidenta Ariadna Ayala, acompañada de presidentes e inspectores auxiliares, productores y familias de la región, dio el banderazo oficial a la ampliación del puente “Las Vigas”, una obra largamente esperada que beneficiará a miles de personas y que responde a un compromiso asumido con la zona oriente del municipio.

“Cuando las necesidades de la gente se atienden con responsabilidad y voluntad, se logran grandes cambios. Hoy, este puente comienza a transformarse gracias al trabajo conjunto y al amor por Atlixco, como parte de la justicia social para nuestras productoras y productores”, expresó Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco .

La obra contempla una inversión cercana a 20 millones de pesos, respaldada por estudios técnicos especializados y permisos federales correspondientes.

Incluye la demolición de los accesos y salidas actuales, así como del pavimento asfáltico deteriorado por el paso de los años y el tránsito diario de 1,500 vehículos. En su lugar, se construirá un nuevo puente vehicular de 31.90 metros de longitud, con banquetas para peatones y mejoras que fortalecerán la movilidad integral.

Este proyecto da cumplimento a una de las promesas de campaña de Ariadna Ayala, surgida del diálogo directo con la ciudadanía durante sus recorridos por las comunidades, y representa un paso firme hacia una mejor conectividad y reactivación económica para las localidades de Nexatengo, Santa Ana Yancuitlalpan, San Félix Almazán, San Isidro Huilotepec, Santa Lucía, El Recreo, San Jerónimo Caleras, San Felipe Xonacayucan, San Esteban Zoapiltepec, así como al municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo.