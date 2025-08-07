Reportan deslizamiento de rocas en Ajalpan 

Erika Méndez
La dirección de Protección Civil (PC) de Puebla reportó que ocurrió un deslizamiento de rocas en el municipio de Ajalpan, debido a las lluvias de las últimas horas.
Precisó que en total son cinco puntos afectados sobre la carretera Azumbilla – Tlacotepec de Díaz.
No obstante, las condiciones climáticas actuales impiden el uso de maquinaria, la limpieza y rehabilitación se reanudarán en cuanto sea seguro hacerlo.
