Reportan deslizamiento de rocas en Ajalpan 

Erika Méndez

La dirección de Protección Civil (PC) de Puebla reportó que ocurrió un deslizamiento de rocas en el municipio de Ajalpan, debido a las lluvias de las últimas horas.

Precisó que en total son cinco puntos afectados sobre la carretera Azumbilla – Tlacotepec de Díaz.

No obstante, las condiciones climáticas actuales impiden el uso de maquinaria, la limpieza y rehabilitación se reanudarán en cuanto sea seguro hacerlo.