Realizan jornada de limpieza en San Pedro Cholula

Desde Puebla

Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, a través del Organismo Operador del Servicio de Limpia, llevó a cabo la primera faena de la iniciativa “Barriendo Tu Calle”, con la participación de vecinas y vecinos de la calle 15 Poniente —desde Zerezotla hasta la Cabecera Municipal—, así como del personal de Limpia.

Esta acción tiene como objetivo mantener las vialidades del municipio libres de basura y polvo. La iniciativa se implementará en los ocho barrios tradicionales de San Pedro Cholula.