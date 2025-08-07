Video: Ariadna Ayala presenta el festival del elote Atlixco 2025

Desde Puebla

Del 14 al 17 de agosto ven y disfruta de la elotada en el Centro de Convenciones de Atlixco.

Atlixco se prepara para la Elotada 2025: sabor, tradición y cultura del 14 al 17 de agosto

Atlixco, Pue. – En conferencia de prensa encabezada por la presidenta municipal Ariadna Ayala Camarillo, se dio a conocer la realización de la esperada Elotada 2025, un festival gastronómico y cultural que tendrá lugar los días 14, 15, 16 y 17 de agosto en el Centro de Convenciones de Atlixco, en un horario de 12 del día a 12 de la noche.

El evento fue presentado oficialmente con la presencia del presidente de la Elotada 2025, Jovani Carlos Rosas, quien agradeció el respaldo de la presidenta municipal y destacó la importancia de este evento que reúne sabor, arte, identidad y comunidad.

“Esta fiesta es auténtica y más sabrosa que nunca”, afirmó Rosas, al anunciar la participación de 69 expositores, quienes ofrecerán una gran variedad de platillos a base de elote. Entre las delicias que los visitantes podrán degustar destacan: elotes, esquites con chapulines, esquites con tuétano, pizza con elote, hamburguesas con salsa de huitlacoche, aguas y cerveza de elote, tostadas, taquitos y muchas otras creaciones culinarias que giran en torno a este grano tan representativo de México.

La presidenta Ariadna Ayala Camarillo destacó que esta edición de la Elotada no solo promueve la gastronomía local, sino que también impulsa la economía solidaria. “Se han incorporado diversos beneficios para asegurar una derrama económica estimada entre tres y cuatro millones de pesos, apoyando así a comerciantes, productores y artesanos de la región”, señaló.

En total, se contará con más de 200 mil toneladas de elotes disponibles para el evento, y se espera la asistencia de miles de visitantes. Para garantizar la tranquilidad de todos los asistentes, se ha confirmado la presencia de seguridad municipal y estatal durante los cuatro días del festival.

Además del deleite gastronómico, la Elotada ofrecerá un programa cultural completo con música en vivo, danza, teatro y actividades para toda la familia, lo que convierte al evento en una experiencia única para todas las edades.

Como parte del compromiso con el medio ambiente, los organizadores anunciaron que durante el evento se utilizarán desechables orgánicos, contribuyendo así al cuidado ecológico de la región.

“La magia de este evento la hacen los artesanos, los sabores y la gente que se une para celebrar nuestras raíces”, concluyó Jovani Carlos Rosas.

Así que ya lo sabes: prepárate para vivir una experiencia inigualable en la Elotada 2025 y disfruta de lo auténtico en Atlixco.

Música, bebida, baile, máscaras, risas, chilito y tradición.

#ElotadaAtlixco2025

#AtlixcoEsMaíz

#LaFiestaMásSabrosa

#DelMaízPaElMundo