Liga MX: ¿Puebla o FC Juárez? Así se definirá el último clasificado mexicano a cuartos de final de la Leagues Cup 2025

Este jueves 7 de agosto marca el cierre de la fase de grupos de la Leagues Cup 2025, y con ello, la definición de los ocho equipos que disputarán los cuartos de final. Por el lado de la Liga MX, tres equipos ya tienen su lugar asegurado: Toluca, Pachuca y Tigres UANL. Todos ellos sumaron entre seis y ocho puntos, suficientes para clasificar según la tabla exclusiva de equipos mexicanos. Sin embargo, queda un boleto por asignar, y lo disputan dos equipos que pocos esperaban ver en esta instancia: Puebla y FC Juárez.

¿Qué necesita cada equipo para quedarse con el último cupo de la Liga MX?

Puebla ya cumplió con sus tres compromisos y suma 6 unidades, lo que le permite soñar con una clasificación histórica. La Franja depende del resultado de FC Juárez para mantener viva esa esperanza: necesita que los Bravos pierdan en los 90 minutos o que empaten y caigan en penales en su último encuentro. En cualquiera de esos escenarios, los poblanos lograrían el pase, ya sea por mayor cantidad de puntos o por tener más victorias en el tiempo reglamentario.

Por su parte, FC Juárez tiene todo en sus manos. Con un partido menos, los Bravos enfrentan este jueves a New York Red Bulls y saben que una victoria, ya sea en los 90 minutos o en penales, los depositará directamente en cuartos de final. La posibilidad está abierta y sería una auténtica sorpresa en el torneo, considerando la eliminación anticipada de gigantes como América, Chivas, Cruz Azul y Pumas.

El encuentro clave se disputará hoy jueves 7 de agosto a las 17:30 horas de Ciudad de México, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Estados Unidos. Allí, FC Juárez se medirá ante New York RB en un cruce que definirá no sólo su destino, sino también el de Puebla. El partido será transmitido por Apple TV a través del MLS Season Pass y Apple TV+, lo que permite seguir en vivo una definición que podría marcar un antes y un después para cualquiera de los dos clubes mexicanos.

Lejos de los reflectores que normalmente acaparan los equipos más populares, Puebla y FC Juárez están a un paso de meterse entre los ocho mejores de la Leagues Cup 2025. Sin presupuestos millonarios ni figuras rutilantes, han sabido competir y mantener viva la bandera de la Liga MX. Lo que ocurra esta tarde en Estados Unidos no solo definirá un cupo, sino también demostrará que en el fútbol mexicano todavía hay espacio para las sorpresas.