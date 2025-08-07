Pretemporada NFL 2025: partidos, horarios y dónde ver la semana 1

EXCELSIOR

La NFL siempre ha tenido debilidad por los espectáculos que parecen un ensayo general. Pero esta semana, los reflectores se encienden de verdad. La Semana 1 de la pretemporada no sólo arranca el calendario formal para los 32 equipos, sino que ofrece el primer vistazo real a lo que podría definir el futuro de la liga: la camada 2025 de quarterbacks novatos.

Sí, el Salón de la Fama nos dio una probadita con Chargers vs Lions. Pero esta vez todos entran al campo. Y con ellos, las historias que transforman partidos sin valor oficial en auténticas batallas por un lugar en el los juegos de domingo.

El linaje 2025 de quarterbacks novatos

La historia de cada pretemporada se escribe con números borrables y estadísticas desechables. Pero hay algo que siempre sobrevive a agosto: la primera impresión de un quarterback novato. Y en 2025, hay varios apuntando al centro del escenario.

Shedeur Sanders – Cleveland Browns

Aparece como el primero en entrar en acción. Será titular este viernes ante Panthers, en un experimento tan arriesgado como inevitable. Con Kenny Pickett y Dillon Gabriel fuera, los Browns le entregarán las llaves a Sanders. El apellido pesa. Pero él quiere demostrar que no es el hijo de Deion, sino el futuro de Cleveland.

Cam Ward – Tennessee Titans

Aún no está confirmado como titular esta semana, pero todo apunta a que debutará en pretemporada muy pronto. Ward fue el primer quarterback tomado en el draft 2025 y, por lo visto en campamento, no tardará en desplazar a quien se le cruce. Si los Titans le dan minutos este domingo ante Tampa Bay, atención a cada pase.

¿Quién se juega más esta pretemporada?

Para un novato la pretemporada puede ser el único escenario para brillar y ganarse un lugar. Cada snap en agosto puede significar una carrera o el olvido. Y para los aficionados, es la mejor oportunidad de encontrar la siguiente gran historia antes que nadie.

Falcons

La gran apuesta de los Falcons tiene nombre y apellido: Michael Penix Jr.. Pero, ¿puede instalarse con autoridad como ell quarterback titular?

Mientras tanto, Kirk Cousins observa desde las sombras. Su rol como suplente es inusual… y temporario. ¿Puede una buena actuación en agosto reanimar lo que queda de su mercado de intercambios?

En el otro lado del balón, Raheem Morris tiene a dos reclutas jóvenes: Jalon Walker y James Pearce Jr., intentando sacudir una defensa que aún promete más de lo que concreta.

Bears

El talento de Caleb Williams es evidente, pero su estilo improvisado necesita ser domado para encajar en la partitura táctica de Ben Johnson.

Colts

En Indianapolis todo empieza con un interrogante físico: ¿puede Anthony Richardson mantenerse sano y mostrar que la puntería no es su talón de Aquiles?

Y si no lo consigue, aparece un actor inesperado: Daniel Jones, en busca de una segunda vida como titular.

¿Quién juega y cuándo?

NFL Network transmitirá ocho partidos en vivo entre jueves y domingo.

Pretemporada NFL 2025. Semana 1

Horarios en hora del centro de México

Transmisión en vivo por NFL Network

Jueves 7 de agosto

17:00 horas – Colts vs Ravens (EN VIVO)

20:00 horas – Raiders vs Seahawks (EN VIVO)

Viernes 8 de agosto

17:00 horas – Browns vs Panthers (EN VIVO)

23:00 horas – Commanders vs Patriots

Sábado 9 de agosto

11:00 horas – Giants vs Bills (EN VIVO)

14:00 horas – Texans vs Vikings (EN VIVO)

17: 00 horas- Cowboys vs Rams TV Azteca

17: 00 horas – Steelers vs Jaguars Fox Sports

18:00 horas – Jets vs Packers (EN VIVO)

18: 30 horas- Broncos vs 49ers Fox Sports Premium

20: 00 horas- Chiefs vs Cardinals Fox Sports

Domingo 10 de agosto

11:00 horas – Dolphins vs Bears (EN VIVO)

14:00 horas – Saints vs Chargers (EN VIVO)