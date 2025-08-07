EXCELSIOR

La temporada regular de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) 2025 llega a su fin este jueves, y con ello se activa la parte más emocionante del calendario: los Playoffs. En este año especial por el centenario del circuito veraniego, 12 equipos buscarán conquistar la ansiada Copa Zaachila a través de una intensa postemporada que arranca el próximo fin de semana.

Desde abril, las franquicias han disputado más de 90 juegos en busca de la gloria, pero ahora solo los mejores seis de cada zona tienen la oportunidad de seguir compitiendo por el título más importante del beisbol profesional mexicano.

SULTANES Y DIABLOS, LOS MEJORES DE LA TEMPORADA REGULAR

En la Zona Norte, los Sultanes de Monterrey dominaron el standing y llegarán como primer sembrado, escoltados por los Toros de Tijuana. También estarán en la pelea los Acereros de Monclova, Tecolotes de los Dos Laredos, Algodoneros de Unión Laguna y los Charros de Jalisco, que debutan en postemporada tras su reciente ingreso al circuito.

Por la Zona Sur, los Diablos Rojos del México fueron los grandes protagonistas y terminaron como líderes absolutos. Detrás aparecen Guerreros de Oaxaca, Piratas de Campeche, Pericos de Puebla y El Águila de Veracruz. La última plaza aún está en disputa entre Leones de Yucatán, Olmecas de Tabasco y Bravos de León, que definen su futuro en el cierre del calendario regular.

ASÍ SE JUGARÁN LOS PLAYOFFS DE LA LIGA MEXICANA DE BEISBOL 2025

De mantenerse el acomodo actual, los enfrentamientos de primera ronda serían:

Zona Norte:

Sultanes de Monterrey vs. Charros de Jalisco

Toros de Tijuana vs. Algodoneros de Unión Laguna

Acereros de Monclova vs. Tecolotes de los Dos Laredos

Zona Sur:

Diablos Rojos del México vs. Leones de Yucatán / Olmecas de Tabasco / Bravos de León

Guerreros de Oaxaca vs. El Águila de Veracruz

Piratas de Campeche vs. Pericos de Puebla

La postemporada constará de cuatro rondas a ganar 4 de 7 juegos posibles:

Primera ronda: del 9 al 18 de agosto

Series de Zona: del 19 al 28 de agosto

Series de Campeonato: del 29 de agosto al 7 de septiembre

Serie del Rey: del 9 al 17 de septiembre

Todo está listo para que el beisbol mexicano viva un cierre de temporada memorable en su año centenario.

