Imponen aranceles de 100% a chips

EXCELSIOR

Estados Unidos impondrá un arancel de 100% a los semiconductores importados, anunció ayer el presidente Donald Trump.

En el Salón Oval de la Casa Blanca, el republicano anunció que la nueva tasa arancelaria se aplicará a “todos los chips y semiconductores que entren a Estados Unidos”.

Y añadió que la tarifa no se aplicará a las empresas que se hayan comprometido a fabricar en el país.

En este sentido, el republicano anunció que las empresas de su país están moviendo rápidamente su producción.

En el encuentro, Trump presumió su alianza con empresas como Apple, que se comprometió a invertir 100 mil millones de dólares para potenciar la producción nacional.

El director ejecutivo de la compañía, Tim Cook, agregó durante el acto en la Casa Blanca que este nuevo compromiso eleva por encima de 600 mil millones de dólares la inversión en Estados Unidos.

Además, el mandatario estadunidense impuso ayer un arancel adicional del 25% a productos indios, que se suma al de 25% previo, con el argumento de sus continuas compras de petróleo ruso.

Sin embargo, el decreto de la Casa Blanca no mencionó a China, que es otro gran comprador de petróleo ruso.