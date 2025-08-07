¡Imparable delincuencia en Puebla capital! sujetos asaltan y golpean a mujer en la colonia Santa María

Víctima pidió apoyo a policía, que le respondió que su turno ya había acabado

Desde Puebla

Cámaras captan que varios sujetos huyen tras asaltar y golpear a una mujer en la 28 Poniente, colonia Santa María y, durante la persecución, uno de los delincuentes fue atropellado frente a patrulla en la vialidad Héroes de Nacozari.

Al pedir ayuda al uniformado, simplemente respondió que ya había terminado su turno y no estaba facultado para brindar auxilio.

La familia del malviviente ya amenazó de muerte a la víctima.