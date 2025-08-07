163 detenidos en el estado durante vacaciones: SSP

– Del 21 de julio al 6 de agosto y resultado del “Operativo Vacaciones Seguras de Verano”, han sido detenidas 163 personas.

– Con apoyo de autoridades federales y municipales, se ha realizado proximidad con 26 mil 139 visitantes nacionales e internacionales.

– A través de operativos aéreos y terrestres, la vigilancia se refuerza en municipios como Tepeaca, Acatzingo, Cuapiaxtla de Madero, Tecamachalco, Palmar de Bravo, Izúcar de Matamoros, Tepeojuma y Chietla.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Como resultado de la implementación del “Operativo Vacaciones Seguras de Verano”, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de autoridades federales y municipales, ha realizado la detención de 163 personas, del 21 de julio al 6 de agosto.

En este mismo periodo, fueron recuperados 104 vehículos con reporte de robo y se aseguraron 27 unidades más por estar relacionadas en eventos delictivos. Además, las autoridades realizaron labores de proximidad con 26 mil 139 personas, entre las que destacan visitantes nacionales e internacionales.

Como parte de las labores de prevención del delito, la Policía Estatal efectuó patrullajes focalizados por aire y tierra en municipios como Tepeaca, Acatzingo, Cuapiaxtla de Madero, Tecamachalco, Palmar de Bravo, Izúcar de Matamoros, Tepeojuma y Chietla, que permitieron inspeccionar 332 vehículos y 133 motocicletas.