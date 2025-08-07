Construir confianza desde la salud: Puebla avanza con respaldo federal

-El gobernador del Estado, Alejandro Armenta, estuvo presente en el encuentro en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum.

-Los avances en la construcción del Hospital San Alejandro, entre los temas que se tocaron.

Desde Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador del Estado, Alejandro Armenta estuvo presente en la reunión que sostuvo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum con mandatarios estatales en Palacio Nacional, en la que se discutieron temas en materia de salud. “Muy muy bien para Puebla”, afirmó el ejecutivo estatal a su salida del recinto y después de la toma de foto oficial con la doctora Sheinbaum.

En una reunión nacional celebrada en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la salud es uno de los ejes principales de su gobierno. Ante todos los gobernadores del país, reafirmó su compromiso con un sistema de salud más fuerte, equitativo y digno. En este encuentro, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, destacó los avances y prioridades del estado en este rubro.

Uno de los proyectos más relevantes es la pronta inauguración del nuevo hospital San Alejandro, una obra emblemática para Puebla y símbolo del trabajo conjunto entre el gobierno estatal y la federación. Este hospital forma parte de la estrategia nacional de salud impulsada por Claudia Sheinbaum, que busca recuperar la confianza de la población en las instituciones públicas de salud.

Además, el modelo IMSS-Bienestar ya comienza a consolidarse como eje del sistema de atención médica en Puebla, en línea con las políticas federales. Este nuevo enfoque incluye una importante vinculación entre salud y educación, reconociendo que la prevención y el acceso al conocimiento son herramientas clave para una sociedad más sana.

Alejandro Armenta continúa el despliegue de una agenda activa en beneficio de las y los poblanos. Este día, mientras da seguimiento a los acuerdos con la federación, también visita el municipio de Tianguismanalco, donde entregará apoyos del programa de obra comunitaria, lo que demuestra que la construcción de paz y bienestar inicia desde lo local y se fortalece con visión nacional.