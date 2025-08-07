Salud Sección Principal

Encuentran cadáver en cisterna en la colonia Tres Cruces de Puebla capital

By Redaccion1 / 7 agosto, 2025

Desde Puebla

En avanzado estado de descomposición fue hallado el cadaver de una persona en cisterna en la colonia 3 Cruces, Puebla capital.

Durante la mañana de este jueves sobre la calle Fray Diego Altamirano.

Se investiga si se trató de accidente u homicidio. Se desconoce la identidad de la persona.

You may also like

Categorías