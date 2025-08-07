Encuentran cadáver en cisterna en la colonia Tres Cruces de Puebla capital

Desde Puebla
En avanzado estado de descomposición fue hallado el cadaver de una persona en cisterna en la colonia 3 Cruces, Puebla capital.
Durante la mañana de este jueves sobre la calle Fray Diego Altamirano.
Se investiga si se trató de accidente u homicidio. Se desconoce la identidad de la persona.
